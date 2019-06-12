ДБР розслідує ДТП в Маріуполі: працівник прокуратури збив жінку

5115 переглядів
Середа, 12 червня 2019, 13:02

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань з'ясовують  обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю працівника прокуратури в місті Маріуполь.

Про це інформує у середу прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, 11 червня 2019 року автомобіль  Mitsubishi Outlander XL під керуванням заступника керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку, що перетинала проїзну частину по пішохідному переходу. 

 

Внаслідок ДТП жінку-пішохода з травмами госпіталізували.

Слідчі ДБР розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Зазначається, що з метою встановлення всіх обставин аварії проводять невідкладні слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДБР прокуратура ДТП Маріуполь


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ДБР перевіряє чиновників Міноборони через ймовірну розтрату військового майна у Львові 9 червня 2019, 01:48
ДБР розслідує 23 провадження стосовно нардепів 7 червня 2019, 12:39
ГПУ, ДБР і САП зібралися разом, щоб поскаржитися на НАБУ 6 червня 2019, 14:36
Усі новини
Головні новини
В.о. голови СБУ Баканов розповів про російське громадянство дружини
Якщо КС "забракує" два пункти указу Зеленського, виборів не буде – ОПОРА
Тимошенко радить Зеленському не зважати на рішення КС щодо розпуску Ради
Тимошенко з Зеленським обговорили вибори
Усі новини
їжа

33 перекуси для збереження енергії та продуктивності

Освіта

Як крутим вчителям та класним школам знайти одне одного

посміхніться!

Як це – бути татом? 13 веселих коміксів