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ДБР розслідує ДТП в Маріуполі: працівник прокуратури збив жінку

Середа, 12 червня 2019, 13:02

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань з'ясовують  обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю працівника прокуратури в місті Маріуполь.

Про це інформує у середу прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, 11 червня 2019 року автомобіль  Mitsubishi Outlander XL під керуванням заступника керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку, що перетинала проїзну частину по пішохідному переходу. 

 

Внаслідок ДТП жінку-пішохода з травмами госпіталізували.

Слідчі ДБР розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Зазначається, що з метою встановлення всіх обставин аварії проводять невідкладні слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Українська правда
Теми: ДБРпрокуратураДТПМаріуполь
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