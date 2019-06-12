ДБР розслідує ДТП в Маріуполі: працівник прокуратури збив жінку

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю працівника прокуратури в місті Маріуполь.

Про це інформує у середу прес-служба ДБР.

За попередньою інформацією, 11 червня 2019 року автомобіль Mitsubishi Outlander XL під керуванням заступника керівника одного з відділів прокуратури Донецької області скоїв наїзд на жінку, що перетинала проїзну частину по пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП жінку-пішохода з травмами госпіталізували.

Слідчі ДБР розпочали розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Зазначається, що з метою встановлення всіх обставин аварії проводять невідкладні слідчі дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.