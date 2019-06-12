ГБР расследует ДТП в Мариуполе: работник прокуратуры сбил женщину

Следователи теруправления Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудника прокуратуры в городе Мариуполь.

Об этом сообщает в среду пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, 11 июня 2019 года автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением замруководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина-пешеход с травмами госпитализирована.

Следователи ГБР начали расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что с целью установления всех обстоятельств аварии проводятся неотложные следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.