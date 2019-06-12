Кабмін створив орган для нагляду за етносами і совістю
Кабінет міністрів України створив Державну службу України з етнополітики та свободу совісті.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Держслужба з етнополітики та свободу совісті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через Міністерство культури.
Мінкультури доручено в тримісячний термін розробити положення про дану службу, а Міністерству фінансів – зміни до держбюджету для її фінансування.
Розміщуватися дана Держслужба на умовах оренди буде за адресою: вул. Прорізна, 15, в Києві.
Держслужбі з етнополітики та свободи совісті встановлений ліміт легкових автомобілів в розмірі одного для центрального апарату.
Гранична чисельність співробітників - 57 осіб, з яких 51 держслужбовець.