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Кабмин создал орган для наблюдения за этносами и совестью

Среда, 12 июня 2019, 13:04

Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по этнополитики и свободе совести.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

Госслужба по этнополитики и свободе совести является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через Министерство культуры.

Минкультуры поручено в трехмесячный срок разработать положение о данной службе, а Министерству финансов – изменения в госбюджет для ее финансирования.

Размещаться данная Госслужба на условиях аренды будет по адресу: ул. Прорезная, 15 в Киеве.

Госслужбе с этнополитики и свободы совести установлен лимит легковых автомобилей в размере одного центрального аппарата.

Предельная численность сотрудников - 57 человек, из которых 51 госслужащий.

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Темы: Кабинет министровнацменьшинства
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