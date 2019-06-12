Поліція почала стріляти по демонстрантах у Гонконгу

Поліція Гонконгу почала силовий розгін демонстрантів, які вже кілька днів протестують проти зміни законодавства про екстрадицію в материковий Китай.

Про це в середу повідомляє російська служба BBC.

У середу десятки тисяч людей в напівмасках, в основному молодь і студенти, блокували вулиці біля урядових будівель. Поліція застосувала перцевий газ, кийки та гумові кулі.

"Дії (протестувальників) вийшли за рамки звичайного мирного зібрання. Ми закликаємо їх розійтися, інакше нам доведеться застосувати силу", - йдеться в заяві поліції Гонконгу.

Вказується, що це наймасштабніша акція з 1997 року, коли Британія повернула місто під суверенітет Китаю.

Влада Китаю наполягає на якнайшвидшому прийнятті закону про екстрадицію, і очікує, що це відбудеться в ході голосування 20 червня.

Якщо поправка буде прийнята, жителів міста зможуть екстрадувати навіть в ті країни, з якими у Гонконгу немає про це договору, в тому числі в Тайвань, Макао і материкову частину Китаю.

Серед людей, що підлягатимуть екстрадиції виявляться втікачі з материка, що критикують китайську владу і ховаються від каральних заходів в Гонконзі.

Критики поправки вважають, що в китайській судовій системі права людей, що підлягатимуть екстрадиції виявляться незахищеними. Крім того, на їхню думку, новий закон відніме у Гонконгу серйозну частку автономії.

Зазначається, що приводом для рішення про зміну законодавства став випадок, що стався в лютому минулого року: молода пара з Гонконгу відпочивала в Тайвані і 19-річний юнак вбив свою 20-річну вагітну подругу. Молодик повернувся в Гонконг і влада Тайваню не може до нього дістатися через відсутність договору про екстрадицію.

У протестах беруть участь представники найрізноманітніших верств населення Гонконгу - студенти, адвокати, бізнесмени. На різних платформах написані сотні петицій.

Організатори протестів кажуть, що в минулу неділю на вулиці вийшли понад мільйон людей. За даними поліції, їх було 240 тисяч.