Полиция начала стрелять по демонстрантам в Гонконге

Полиция Гонконга начала силовой разгон демонстрантов, которые уже несколько дней протестуют против изменения законодательства об экстрадиции в материковый Китай.

Об этом в среду сообщает руская служба BBC.

В среду десятки тысяч людей в полумасках, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы возле правительственных зданий. Полиция применила перцовый газ, дубинки и резиновые пули.

"Действия (протестующих) вышли за рамки обычного мирного собрания. Мы призываем их разойтись, иначе нам придется применить силу", - говорится в заявлении полиции Гонконга.

Указывается, что это самая масштабная акция с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая.

Власти Китая настаивают на скорейшем принятии закона об экстрадиции, и ожидается, что это произойдет в ходе голосования 20 июня.

Если поправка будет принята, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.

Среди экстрадируемых окажутся беглецы с материка, критикующие китайские власти и скрывающиеся от карательных мер в Гонконге.

Критики поправки считают, что в китайской судебной системе права экстрадируемых окажутся незащищенными. Кроме того, по их мнению, новый закон отнимет у Гонконга серьезную долю автономии.

Поводом для решения об изменении законодательства стал случай, произошедший в феврале прошлого года: молодая пара из Гонконга отдыхала в Тайване и 19-летний юноша убил свою 20-летнюю беременную подругу. Молодой человек вернулся в Гонконг и власти Тайваня не могут до него добраться из-за отсутствия договора об экстрадиции.

В протестах участвуют представители самых разных слоев населения Гонконга - студенты, адвокаты, бизнесмены. На различных платформах написаны сотни петиций.

Организаторы протестов говорят, что в минувшее воскресенье на улицы вышли более миллиона человек. По данным полиции, их было 240 тысяч.