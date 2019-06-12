Українські бійці впритул наблизились до Донецька

Військовослужбовці 24-ої окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар’їнці.

Про це в ефірі Армія FM розповів пресофіцер бригади Назар Ільницький.

"Розвідники бригади зайшли в так звану "сіру зону" для того щоб покращити своє тактичне положення – відсунути свою глибину від місцевого населення", – каже Ільницький.

За його словами, цей план розроблявся командуванням бригади та вищим командуванням.

"Спланували, розробили все до деталей та виконали. Це важливо, адже забезпечує більшу безпеку для населення, воно знаходитиметься набагато дальше від лінії зіткнення", – пояснив Ільницький.

Зазначається, що тепер до тимчасово окупованих Олександрівки та Донецька від 100 до 250 метрів. Таким чином, у Мар’їнці вже практично немає так званої сірої зони.

В прес-центрі штабу ООС повідомляють, що королівські піхотинці обладнали низку спостережних постів на околицях Мар'їнки близько місяця тому.

"Відтак, українські піхотинці щоденно здійснювали інженерне дообладнання позицій, їх укріплення та розбудову. Зараз, на напрямку у бік окупованого смт Олександрівка, силами піхотинців зведено повноцінні опорні пункти підрозділів", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що завдяки зміцненню позицій, підрозділи операції Об'єднаних сил надійно контролюють визначену ділянку відповідальності фактично впритул до Донецька.