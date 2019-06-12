"Шахтар" підписав контракт з новим тренером

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) підписав контракт з новим тренером - португальцем Луїшем Каштру.

Про це повідомляє прес-служба ФК.

Зазначається, що угода набуває чинності з 12 червня і діє два роки.

Повідомляється, що Каштру народився 3 вересня 1961 року в Мондройнші, Португалія. Згідно з його біографією, з 1978 по 1997 рік він був гравцем різних футбольних клубів, а з 1998 року тренує команди.

У прес-службі ФК додали, що португалець став 33 тренером в історії "Шахтаря".

За інформацією португальського видання A Bola, Віторія Гімарайнш отримає компенсацію за тренера від "Шахтаря" у розмірі 1 млн. євро.