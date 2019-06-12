"Шахтер" подписал контракт с новым тренером

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подписал контракт с новым тренером - португальцем Луишем Каштру.

Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Отмечается, что соглашение вступает в силу с 12 июня и действует два года.

Сообщается, что Каштру родился 3 сентября 1961 года в Мондройнше, Португалия. Согласно его биографии, с 1978 по 1997 год он был игроком разных футбольных клубов, а с 1998 года тренирует команды.

В пресс-службе ФК добавили, что португалец стал 33 тренером в истории "Шахтера".

По информации португальского издания A Bola, Витория Гимарайнш получит компенсацию за тренера от "Шахтера" в размере 1 млн. евро.