Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський наступного тижня зустрінеться з Макроном і Меркель

Середа, 12 червня 2019, 17:27

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Париж та Берлін, де зустрінеться з президентом Франції та канцлером Німеччини.

Про це повідомляє 12 червня агентство "Інтерфакс-Україна".

Як стало відомо агентству, 17 червня Зеленський відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Російське агентство "Интерфакс" повідомило, що 18 червня Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель у Берліні. Цю інформацію йому підтвердив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Крім того, адміністрація німецького президента повідомила, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 18 червня прийме Зеленського у своїй берлінській резиденції Бельвю.

"Канцлер також прийме Зеленського цього дня", - сказав Зайберт. За його словами, це буде перша зустріч Меркель із Зеленським.

"Вони вже розмовляли одне з одним по телефону, але поки що не зустрічалися", - зазначив представник кабміну Німеччини.

Нагадаємо:

  • 30 травня Зеленський обговорив у Києві з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном і Гайко Маасом "креативні ідеї" щодо реалізації Мінських угод.
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк припускає, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися в середині липня.

Європейська правда

Теми: ЗеленськийМеркельФранціяНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Зеленський
Головний сержант, з яким зустрічався Зеленський, поскаржився на командування
Зеленський: НАТО дасть Україні безпеку, Україна зробить НАТО сильнішим
Зеленський прилетів на саміт НАТО
Останні новини
13:34
Захисники стійко тримають оборону на авдіївському та мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
Усі новини...
Реклама: