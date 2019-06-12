Зеленський наступного тижня зустрінеться з Макроном і Меркель

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Париж та Берлін, де зустрінеться з президентом Франції та канцлером Німеччини.

Про це повідомляє 12 червня агентство "Інтерфакс-Україна".

Як стало відомо агентству, 17 червня Зеленський відвідає Париж, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Російське агентство "Интерфакс" повідомило, що 18 червня Зеленський зустрінеться з Ангелою Меркель у Берліні. Цю інформацію йому підтвердив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Крім того, адміністрація німецького президента повідомила, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 18 червня прийме Зеленського у своїй берлінській резиденції Бельвю.

"Канцлер також прийме Зеленського цього дня", - сказав Зайберт. За його словами, це буде перша зустріч Меркель із Зеленським.

"Вони вже розмовляли одне з одним по телефону, але поки що не зустрічалися", - зазначив представник кабміну Німеччини.

Нагадаємо:

30 травня Зеленський обговорив у Києві з міністрами закордонних справ Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном і Гайко Маасом "креативні ідеї" щодо реалізації Мінських угод.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк припускає, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися в середині липня.

Європейська правда