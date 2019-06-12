Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном и Меркель

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Среда, 12 июня 2019, 17:27

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Париж и Берлин, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.

Об этом сообщает 12 июня агентство "Інтерфакс-Україна".

Как стало известно агентству, 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российское агентство "Интерфакс" сообщило, что 18 июня Зеленский встретится с Ангелой Меркель в Берлине. Эту информацию ему подтвердил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Кроме того, администрация немецкого президента сообщила, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 июня примет Зеленского в своей берлинской резиденции Бельвю.

"Канцлер также примет Зеленского в этот день", - сказал Зайберт. По его словам, это будет первая встреча Меркель с Зеленским.

"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - отметил представитель кабмина Германии.

Напомним:

  • 30 мая Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дриана и Хайко Маасом "креативные идеи" по реализации Минских соглашений.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предполагает, что встреча лидеров стран Нормандского формата может состояться в середине июля.

Европейская правда

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Темы: Зеленский Меркель Франция Германия


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