Зеленский на следующей неделе встретится с Макроном и Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Париж и Берлин, где встретится с президентом Франции и канцлером Германии.
Об этом сообщает 12 июня агентство "Інтерфакс-Україна".
Как стало известно агентству, 17 июня Зеленский посетит Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Российское агентство "Интерфакс" сообщило, что 18 июня Зеленский встретится с Ангелой Меркель в Берлине. Эту информацию ему подтвердил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Кроме того, администрация немецкого президента сообщила, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 18 июня примет Зеленского в своей берлинской резиденции Бельвю.
"Канцлер также примет Зеленского в этот день", - сказал Зайберт. По его словам, это будет первая встреча Меркель с Зеленским.
"Они уже разговаривали друг с другом по телефону, но пока не встречались", - отметил представитель кабмина Германии.
Напомним:
- 30 мая Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дриана и Хайко Маасом "креативные идеи" по реализации Минских соглашений.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предполагает, что встреча лидеров стран Нормандского формата может состояться в середине июля.
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