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Чвари в ДБР: Трубу запідозрили в узурпації влади

Середа, 12 червня 2019, 18:01

Заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко заявляє, що певні "групи впливу" намагаються втягнути ДБР у політичні чвари.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"Останнім часом певні невідомі колективу особи намагаються втягнути Бюро у політичні чвари та підірвати довіру до органу. Заявляю про те, що особисто я аполітична, не маю відношення до жодної політичної сили", – пише Варченко.

Вона каже, що директор ДБР Роман Труба, "незважаючи на судову заборону продовжує одноосібно приймати певні рішення, у тому числі кадрові. Згоди, як вже це стало традицією, від заступників не отримано".

Заступник голови ДБР зазначає, що в колективі бюро "набуває розголосу інформація, оприлюднена директором ДБР на апаратних нарадах про зустріч з президентом України".

За словами Варченко, Труба запевняє, що Зеленський надав йому певні повноваження та дав настанови щодо пріоритетних напрямків.

"Впевнена, що Володимир Зеленський не надавав повноваження Роману Трубі грубо порушувати закон, нехтувати правами громадян та узурпувати владу", – каже Варченко.

"Поради радників, не завжди бувають фаховими. Треба брати приклад з президента : якщо порушу закон, то одразу піду! Треба бути послідовним та чесним, у першу чергу перед собою. Тому закликаю колектив бути мужніми, професійними та завжди суворо дотримуватись закону!", – пише Варченко.

При цьому вона запевняє, що заступники директора ДБР, будуть і далі перебувати на позиції закону, дотриманні прав і свобод громадян, виконанні рішень суду та не допустять жодну групу впливу до управлінням органом".

Українська правда

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Теми: ДБР
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