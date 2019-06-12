Распри в ГБР: Трубу заподозрили в узурпации власти

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Среда, 12 июня 2019, 18:01

Заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко заявляет, что определенные "группы влияния" пытаются втянуть ГБР в политические распри.

Об этом она написала в своем Facebook.

"В последнее время определенные неизвестные коллективу лица пытаются втянуть Бюро в политические распри и подорвать доверие к органу. Заявляю о том, что лично я аполитична, не имею отношения ни к одной политической силе", – пишет Варченко.

Она говорит, что директор ГБР Роман Труба, "несмотря на судебный запрет продолжает единолично принимать определенные решения, в том числе кадровые. Согласия, как уже это стало традицией, от заместителей не получено".

По словам Варченко, Труба уверяет, что Зеленский предоставил ему определенные полномочия и дал наставления по приоритетным направлениям.

"Уверена, что Владимир Зеленский не давал полномочия Роману Трубе грубо нарушать закон, пренебрегать правами граждан и узурпировать власть", - говорит Варченко.

"Советы советников, не всегда бывают профессиональными. Надо брать пример с президента: если нарушу закон, то сразу уйду! Надо быть последовательным и честным, в первую очередь перед собой. Поэтому призываю коллектив быть мужественными, профессиональными и всегда строго соблюдать закон!", - пишет Варченко.

При этом она уверяет, что заместители директора ГБР, будут и дальше "находиться на позиции закона, соблюдении прав и свобод граждан, выполнении решений суда и не допустят ни одну группу влияния в управлении органом".

Украинская правда

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Темы: ГБР


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