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Трамп розповів, наскільки може збільшитися контингент США в Польщі

Середа, 12 червня 2019, 22:15

Президент США Дональд Трамп заявив, що американський контингент у Польщі може бути збільшений на 2 тисячі військових.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Питання про збільшення військової присутності США в Польщі є однією з головних тем переговорів Дональда Трампа та Андрія Дуди під час візиту польського президента до Вашингтона.

Невдовзі перед зустріччю в Білому Домі глава кабінету Анджея Дуди Кшиштоф Щерський повідомив, що обидва президенти схвалили умови угоди.

В ході зустрічі з Анджеєм Дудою, в першій її частині, під час якої лідери традиційно відповідають на запитання журналістів, Дональд Трамп заявив, що не хоче "вдаватися в деталі, чи буде це постійна чи непостійна присутність".

"Ми говоримо про дві тисячі солдатів, які можуть бути переведені з Німеччини або з іншого місця. Ми не будемо перекидати додаткових військовослужбовців до Європи", - повідомив Трамп.

Читайте також: "Форт Трамп" та інші обіцянки: Польща та США готуються до нового рівня співпраці

Нагадаємо:

  • Раніше говорилося про плани перемістити до Польщі тисячу американських військових.

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