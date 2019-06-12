Трамп розповів, наскільки може збільшитися контингент США в Польщі
Президент США Дональд Трамп заявив, що американський контингент у Польщі може бути збільшений на 2 тисячі військових.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Питання про збільшення військової присутності США в Польщі є однією з головних тем переговорів Дональда Трампа та Андрія Дуди під час візиту польського президента до Вашингтона.
Невдовзі перед зустріччю в Білому Домі глава кабінету Анджея Дуди Кшиштоф Щерський повідомив, що обидва президенти схвалили умови угоди.
В ході зустрічі з Анджеєм Дудою, в першій її частині, під час якої лідери традиційно відповідають на запитання журналістів, Дональд Трамп заявив, що не хоче "вдаватися в деталі, чи буде це постійна чи непостійна присутність".
"Ми говоримо про дві тисячі солдатів, які можуть бути переведені з Німеччини або з іншого місця. Ми не будемо перекидати додаткових військовослужбовців до Європи", - повідомив Трамп.
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Нагадаємо:
- Раніше говорилося про плани перемістити до Польщі тисячу американських військових.