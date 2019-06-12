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Трамп сказал, насколько может увеличиться контингент США в Польше

Среда, 12 июня 2019, 22:15

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский контингент в Польше может быть увеличен на 2 тысячи военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Вопрос об увеличении военного присутствия США в Польше является одной из главных тем переговоров Дональда Трампа и Анджея Дуды во время визита польского президента в Вашингтон.

Вскоре перед встречей в Белом Доме глава кабинета Анджея Дуды Кшиштоф Щерский сообщил, что оба президента одобрили условия соглашения.

В ходе встречи с Анджеем Дудой, в первой ее части, во время которой лидеры традиционно отвечают на вопросы журналистов, Дональд Трамп заявил, что не хочет "вдаваться в детали, будет ли это постоянное или непостоянное присутствие".

"Мы говорим о двух тысячах солдат, которые могут быть переведены из Германии или из другого места. Мы не будем перебрасывать дополнительных военнослужащих в Европу", - сообщил Трамп.

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Напомним:

  • Ранее говорилось о планах переместить в Польшу тысячу американских военных.

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