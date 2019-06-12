Трамп сказал, насколько может увеличиться контингент США в Польше
Президент США Дональд Трамп заявил, что американский контингент в Польше может быть увеличен на 2 тысячи военных.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Вопрос об увеличении военного присутствия США в Польше является одной из главных тем переговоров Дональда Трампа и Анджея Дуды во время визита польского президента в Вашингтон.
Вскоре перед встречей в Белом Доме глава кабинета Анджея Дуды Кшиштоф Щерский сообщил, что оба президента одобрили условия соглашения.
В ходе встречи с Анджеем Дудой, в первой ее части, во время которой лидеры традиционно отвечают на вопросы журналистов, Дональд Трамп заявил, что не хочет "вдаваться в детали, будет ли это постоянное или непостоянное присутствие".
"Мы говорим о двух тысячах солдат, которые могут быть переведены из Германии или из другого места. Мы не будем перебрасывать дополнительных военнослужащих в Европу", - сообщил Трамп.
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Напомним:
- Ранее говорилось о планах переместить в Польшу тысячу американских военных.
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