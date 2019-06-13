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Путін вважає, що відносини РФ і України будуть "неминуче відновлені"

Четвер, 13 червня 2019, 02:30
Путін вважає, що відносини РФ і України будуть неминуче відновлені

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини РФ і України будуть "неминуче відновлені" незалежно від того, як будуть розвиватися відносини з українськими елітами.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "МИР", передає "Интерфакс".

"Неминуче, що ми відновимо наші відносини, не може такого бути між частинами одного і того ж народу, або між двома братніми народами, як би не складалися наші відносини з елітами.

Навіть з політичними елітами минулого, припустимо, з тими людьми, які на перше місце всієї своєї діяльності, всього свого життя ставили насамперед особистий успіх, особисту вигоду і збереження своїх капіталів, нажитих за рахунок українського народу, які зберігаються десь за кордоном. Від цього у них і така любов до Заходу, я думаю", - заявив Путін.

"Але нове керівництво, сподіваюся, позбавлений таких обмежень і відчуває себе вільно, покладаючись на довіру, яке було надано народом України", - додав він.

На його думку, команда Зеленського "зможе діяти енергійно".

Теми: ПутінУкраїнаРосія
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