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Путин считает, что отношения РФ и Украины будут "неизбежно восстановлены"

Четверг, 13 июня 2019, 02:30
Путин считает, что отношения РФ и Украины будут неизбежно восстановлены

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Украины будут "неизбежно восстановлены" независимо от того, как будут развиваться отношения с украинским элитами.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "МИР", передает "Интерфакс".

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами.

Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю", - заявил Путин.

"Но новое руководство, надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины", - добавил он.

По его мнению, команда Зеленского "сможет действовать энергично".

Темы: ПутинУкраинаРосcия
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