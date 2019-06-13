З початку місяця в Україні потонули 100 людей - ДСНС

1300 переглядів
Четвер, 13 червня 2019, 04:23

З початку червня на водоймах України загинули 103 людей. Рятувальники підкреслюють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки, зокрема, купання в не обладнаних місцях та у нетверезому стані.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У відомстві заявили, що лише протягом 11 червня потонуло 10 громадян. 

Загалом, з початку року на водоймах країни потонули 379 осіб, у тому числі 42 дитини. Врятовано 156 громадян, серед них 24 неповнолітніх.

У ДСНС закликали дотримуватись елементарних правил безпеки, зокрема: відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, ніколи не пірнати у незнайомих місцях, не лишати дітей без нагляду та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.

Також у відомстві закликають не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнений у своїх силах; не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння; не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДСНС вода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У чотирьох областях місцями дощі, град та шквали - ДСНС 12 червня 2019, 18:28
Білій Церкві знову включили воду – відхилень не виявили 10 червня 2019, 20:53
Рятувальники попереджають про грози, град і шквали 8 червня 2019, 10:03
Усі новини
Головні новини
ЗМІ: В Харкові поліція проводить обшуки у справі про знесення бюста Жукова
У партії Зеленського назвали союзників і конкурентів
Гриценко звинувачує поліцейських у жорстокому побитті соратника
Вакарчук показав перших донорів партії
Усі новини
дослідження

Астма може починатись ще до народження

здоров'я

Залізо в організмі: норма, в яких продуктах міститься, до чого тут гемоглобін та анемія

тест

Фемінітиви – це щоденне свято, як добре ви їх знаєте?