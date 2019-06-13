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З початку місяця в Україні потонули 100 людей - ДСНС

Четвер, 13 червня 2019, 04:23

З початку червня на водоймах України загинули 103 людей. Рятувальники підкреслюють, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки, зокрема, купання в не обладнаних місцях та у нетверезому стані.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У відомстві заявили, що лише протягом 11 червня потонуло 10 громадян. 

Загалом, з початку року на водоймах країни потонули 379 осіб, у тому числі 42 дитини. Врятовано 156 громадян, серед них 24 неповнолітніх.

У ДСНС закликали дотримуватись елементарних правил безпеки, зокрема: відпочивати та купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, ніколи не пірнати у незнайомих місцях, не лишати дітей без нагляду та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки.

Також у відомстві закликають не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнений у своїх силах; не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння; не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Українська правда

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Теми: ДСНСвода
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