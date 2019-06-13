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С начала месяца в Украине утонули 100 человек - ГСЧС

Четверг, 13 июня 2019, 04:23

С начала июня на водоемах Украины погибли 103 человек. Спасатели подчеркивают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения, в частности, купание в не оборудованных местах и ​​в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве заявили, что только в течение 11 июня утонуло 10 граждан.

Всего с начала года на водоемах страны утонуло 379 человек, в том числе 42 ребенка. Спасено 156 граждан, среди них 24 несовершеннолетних.

В ГСЧС призвали соблюдать элементарные правила безопасности, в частности: отдыхать и купаться только на специально оборудованных пляжах, никогда не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра и не разрешать им самостоятельно посещать местные ставки и реки.

Также в ведомстве призывают не заплывать далеко и никогда не плавать в одиночестве, особенно, если не уверен в своих силах; не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения; не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

Украинская правда
Темы: ГСЧСвода
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