Катастрофа MH17: Родичі жертв протестували під посольством РФ у Нідерландах
Родичі загиблих у катастрофі MH17 засудили позицію Росії, яка відмовляється визнавати свою причетність до трагедії.
Про це повідомляє NOS.
"Перед будівлею посольства РФ у Гаазі рідні загиблих символічно встановили 298 білих стільців, які символізують 298 жертв MH17. Вони встановлені, як в літаку, включно з проходами", - йдеться у повідомленні.
"Ми хочемо закликати Росію до відповідальності. Цілком зрозуміло, що вони відіграли певну роль у катастрофі MH17", - заявив Сандер ван Луйк, представник Робочої групи з виявлення правди.
"Мовчання - політично мотивоване. Якщо ви мовчите і не берете на себе відповідальність, ви не можете називати себе великою нацією", - додав він.
Зазначається, що учасники акції виставили плакати - "Справедливість для MH17" та один російською - "Человечность превыше политики".
Нагадаємо:
- У травні минулого року Нідерланди і Австралія поклали на Росіювідповідальність за її роль у збитті "Боїнга" в небі над Донбасом.
- 24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
- Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.
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