Катастрофа MH17: Родичі жертв протестували під посольством РФ у Нідерландах

Родичі загиблих у катастрофі MH17 засудили позицію Росії, яка відмовляється визнавати свою причетність до трагедії.

Про це повідомляє NOS.

"Перед будівлею посольства РФ у Гаазі рідні загиблих символічно встановили 298 білих стільців, які символізують 298 жертв MH17. Вони встановлені, як в літаку, включно з проходами", - йдеться у повідомленні.

"Ми хочемо закликати Росію до відповідальності. Цілком зрозуміло, що вони відіграли певну роль у катастрофі MH17", - заявив Сандер ван Луйк, представник Робочої групи з виявлення правди.

"Мовчання - політично мотивоване. Якщо ви мовчите і не берете на себе відповідальність, ви не можете називати себе великою нацією", - додав він.

Зазначається, що учасники акції виставили плакати - "Справедливість для MH17" та один російською - "Человечность превыше политики".

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