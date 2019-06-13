Катастрофа MH17: Родственники жертв протестовали под посольством РФ в Нидерландах

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Четверг, 13 июня 2019, 05:54

Родственники погибших в катастрофе MH17 осудили позицию России, которая отказывается признавать свою причастность к трагедии.

Об этом сообщает NOS.

"Перед зданием посольства РФ в Гааге родные погибших символически установили 298 белых стульев, которые символизируют 298 жертв MH17. Они установлены, как в самолете, включая проходы", - говорится в сообщении.

"Мы хотим призвать Россию к ответственности. Вполне понятно, что они сыграли определенную роль в катастрофе MH17", - заявил Сандер ван Луйк, представитель Рабочей группы по выявлению правды.

"Молчание - политически мотивировано. Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией", - добавил он.

Отмечается, что участники акции вывесили плакаты - "Справедливость для MH17" и "Человечность превыше политики".

Напомним:

  • В мае прошлого года Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за ее роль в сбитии "Боинга" в небе над Донбассом.
  • 24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
  • Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

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Темы: Нидерланды Росcия MH17


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