Катастрофа MH17: Родственники жертв протестовали под посольством РФ в Нидерландах

Родственники погибших в катастрофе MH17 осудили позицию России, которая отказывается признавать свою причастность к трагедии.

Об этом сообщает NOS.

"Перед зданием посольства РФ в Гааге родные погибших символически установили 298 белых стульев, которые символизируют 298 жертв MH17. Они установлены, как в самолете, включая проходы", - говорится в сообщении.

"Мы хотим призвать Россию к ответственности. Вполне понятно, что они сыграли определенную роль в катастрофе MH17", - заявил Сандер ван Луйк, представитель Рабочей группы по выявлению правды.

"Молчание - политически мотивировано. Если вы молчите и не берете на себя ответственность, вы не можете называть себя великой нацией", - добавил он.

Отмечается, что участники акции вывесили плакаты - "Справедливость для MH17" и "Человечность превыше политики".

Напомним: