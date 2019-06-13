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Ердоган: Туреччина уже купила у Росії оборонні системи С-400

Четвер, 13 червня 2019, 06:38

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара уже купила російські зенітні ракетні комплекси С-400. Він сподівається, що вони будуть доставлені в липні.

Про це повідомляє Reuters.

"Туреччина уже купила оборонні комплекси С-400. Угода відбулася. Сподіваюсь, що ці системи будуть доставлені у нашу країну наступного місяця", - заявив турецький президент.

В.о. міноборони США Патрік Шанахан минулого тижня попередив, що Вашингтон виключить Туреччину з програми з виробництва винищувачів F-35, якщо Анкара не відмовиться від покупки С-400.

У США стверджують, що купівля Туреччиною російських систем ставить під загрозу винищувачі F-35, які виробляє компанія Lockheed Martin. Вашингтон попереджав Анкару про можливі санкції у випадку укладення угоди з Москвою.

Ердоган заявив, що Туреччина вимагатиме пояснень, якщо її виключать з програми F-35 "за необґрунтованих чи незаконних причин". Він підкреслив, що Анкара також бере участь у виробництві американських винищувачів.

Президент Туреччини додав, що хотів би обговорити це питання з президентом США у телефонному форматі. 

Теми: ТуреччинаРосія
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