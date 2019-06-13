Эрдоган: Турция уже купила в России оборонительные системы С-400

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Четверг, 13 июня 2019, 06:38

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Он надеется, что они будут доставлены в июле.

Об этом сообщает Reuters.

"Турция уже купила оборонительные комплексы С-400. Сделка состоялась. Надеюсь, что эти системы будут доставлены в нашу страну в следующем месяце", - заявил турецкий президент.

И.о. минобороны США Патрик Шанахан на прошлой неделе предупредил, что Вашингтон исключит Турцию из программы по производству истребителей F-35, если Анкара не откажется от покупки С-400.

В США утверждают, что покупка Турцией российских систем ставит под угрозу истребители F-35, которые производит компания Lockheed Martin. Вашингтон предупреждал Анкару о возможных санкциях в случае заключения сделки с Москвой.

Эрдоган заявил, что Турция потребует объяснений, если ее исключат из программы F-35 "по необоснованным или незаконным причинам". Он подчеркнул, что Анкара также участвует в производстве американских истребителей.

Президент Турции добавил, что хотел бы обсудить этот вопрос с президентом США в телефонном формате.

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Темы: Турция Росcия


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