Диверсант ФСБ заклав вибухівку на об’єкті "Харківводоканалу" – СБУ

15255 переглядів
Четвер, 13 червня 2019, 12:36

В Службі безпеки України заявляють, що затримали завербованого диверсанта, що намагався підірвати об’єкт критичної інфраструктури.

Про це відомство повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"Оперативники спецслужби спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ "А" затримали мешканця Харківської області після закладення та спроби приведення у дію вибухового пристрою на території комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" у селищі Краснопавлівка", - сказано у повідомленні.

"Зі слів затриманого, у лютому 2019 року він був завербований співробітниками ФСБ РФ у м. Бєлгород (Росія) та здійснив цей злочин за їх завданням", - заявляють в СБУ.

У повідомленні вказується, що диверсант "заклав вибухівку у безпосередній близькості до ємності із хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води та, у разі пошкодження, відновленню не підлягає".

За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна двом кілограмам тротилу.

Затриманому оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ст.113 ("Диверсія") Кримінального кодексу України.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ЗМІ: В Харкові поліція проводить обшуки у справі про знесення бюста Жукова
У партії Зеленського назвали союзників і конкурентів
Гриценко звинувачує поліцейських у жорстокому побитті соратника
Вакарчук показав перших донорів партії
Усі новини
дослідження

Астма може починатись ще до народження

здоров'я

Залізо в організмі: норма, в яких продуктах міститься, до чого тут гемоглобін та анемія

тест

Фемінітиви – це щоденне свято, як добре ви їх знаєте?