Диверсант ФСБ заклав вибухівку на об’єкті "Харківводоканалу" – СБУ

В Службі безпеки України заявляють, що затримали завербованого диверсанта, що намагався підірвати об’єкт критичної інфраструктури.

Про це відомство повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"Оперативники спецслужби спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ "А" затримали мешканця Харківської області після закладення та спроби приведення у дію вибухового пристрою на території комплексу водопідготовки "Дніпро" КП "Харківводоканал" у селищі Краснопавлівка", - сказано у повідомленні.

"Зі слів затриманого, у лютому 2019 року він був завербований співробітниками ФСБ РФ у м. Бєлгород (Росія) та здійснив цей злочин за їх завданням", - заявляють в СБУ.

У повідомленні вказується, що диверсант "заклав вибухівку у безпосередній близькості до ємності із хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води та, у разі пошкодження, відновленню не підлягає".

За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна двом кілограмам тротилу.

Затриманому оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ст.113 ("Диверсія") Кримінального кодексу України.