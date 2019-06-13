Диверсант ФСБ заложил взрывчатку на объекте "Харьковводоканала" – СБУ

В Службе безопасности Украины заявляют, что задержали завербованного диверсанта, который пытался подорвать объект критической инфраструктуры.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

"Оперативники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения СБУ "А" задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" в поселке Краснопавловка", - сказано в сообщении.

"По словам задержанного, в феврале 2019 он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г. Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию", - заявляют в СБУ.

В сообщении указывается, что диверсант "заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит".

По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила.

Задержанному объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 ( "Диверсия") Уголовного кодекса Украины.