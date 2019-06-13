Поліцейські під час фіктивних обшуків грабували бізнесменів – ДБР

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Четвер, 13 червня 2019, 12:44

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Мелітополі Запорізької області розслідують кримінальне провадження щодо поліцейських, які обманом організовували обшуки у підприємців, а потім грабували їх.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що працівники поліції на підставі недостовірної інформації звертались до суду з клопотаннями про проведення обшуків у підприємців.

"У подальшому ході проведення обшуків правоохоронці вилучали матеріальні цінності на значні суми коштів, та привласнювали їх через підконтрольні підприємства", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що слідчими ДБР проводиться досудове розслідування за фактом зловживання працівниками поліції владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

За даними Держбюро, наразі виявлено, що тільки під час одного обшуку було незаконно вилучено та згодом реалізовано на користь сторонніх осіб майно підприємства на суму більше ніж на 300 тисяч гривень.

У відомстві додали, що загалом  правоохоронцями проведено 24 подібних обшуків, завдані бізнесменам збитки встановлюються.

Українська правда

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Теми: ДБР поліція обшуки бізнес Запорізька область


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