Полицейские во время фиктивных обысков грабили бизнесменов – ГБР

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Четверг, 13 июня 2019, 12:44

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Мелитополе Запорожской области расследуют уголовное производство относительно полицейских, которые обманом организовывали обыски у предпринимателей, а затем грабили их.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что работники полиции на основании недостоверной информации обращались в суд с ходатайствами о проведении обысков у предпринимателей.

"В дальнейшем ходе проведения обысков правоохранители изымали материальные ценности на значительные суммы средств, и присваивали их через подконтрольные предприятия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следователями ГБР проводится досудебное расследование по факту злоупотребления работниками полиции властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

По данным Госбюро, в настоящее время выявлено, что только во время одного обыска было незаконно изъято и впоследствии реализовано в пользу посторонних лиц имущество предприятия на сумму более чем на 300 тысяч гривен.

В ведомстве добавили, что в целом правоохранителями проведено 24 подобных обыска, причиненные бизнесменам убытки устанавливаются.

Украинская правда

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Темы: ГБР полиция обыски бизнес Запорожская область


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