Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії відреагували на KyivNotKiev

Четвер, 13 червня 2019, 14:00
У Росії відреагували на KyivNotKiev

У Росії вважають, що рішення США про зміну написання назви столиці України не є обов'язковим або рекомендаційним для картографічних служб інших країн, в тому числі РФ.

Про це повідомляє російське видання РБК, посилаючись на прес-службу Росреєстрі.

"Рада США з географічних найменувань поширює свою діяльність виключно на територію США", – йдеться в повідомленні.

В Росреєстрі наполягають, що в Росії найменування міста як "Киев" вживається відповідно до російського законодавства, а саме - відповідно до розпорядження президента Росії від 1995 року "Про написання назв держав - колишніх республік СРСР і їх столиць".

Українська картографічна служба з 2016 року не бере участі в роботі Росреєстру з ведення каталогу географічних найменувань країн СНД, відзначили у відомстві.

Нагадаємо:

  • 12 червня стало відомо, що Рада США з географічних назв одноголосно прийняла рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.
  • У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine почали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev. Її вже підтримали в низці країн.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Росія
Керівник розвідки РФ заявив, що обговорював з главою ЦРУ, "що робити з Україною"
"Росія бикує": Кулеба пояснив, чому поки є лише військовий шлях до перемоги
РФ вийшла на перше місце у світі за імпортом автомобілів із Китаю – Bloomberg
Останні новини
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні сніжитиме, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
Усі новини...
Реклама: