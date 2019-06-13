У Росії відреагували на KyivNotKiev
У Росії вважають, що рішення США про зміну написання назви столиці України не є обов'язковим або рекомендаційним для картографічних служб інших країн, в тому числі РФ.
Про це повідомляє російське видання РБК, посилаючись на прес-службу Росреєстрі.
"Рада США з географічних найменувань поширює свою діяльність виключно на територію США", – йдеться в повідомленні.
В Росреєстрі наполягають, що в Росії найменування міста як "Киев" вживається відповідно до російського законодавства, а саме - відповідно до розпорядження президента Росії від 1995 року "Про написання назв держав - колишніх республік СРСР і їх столиць".
Українська картографічна служба з 2016 року не бере участі в роботі Росреєстру з ведення каталогу географічних найменувань країн СНД, відзначили у відомстві.
Нагадаємо:
- 12 червня стало відомо, що Рада США з географічних назв одноголосно прийняла рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі.
- У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine почали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev. Її вже підтримали в низці країн.
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