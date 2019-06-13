У Росії відреагували на KyivNotKiev

У Росії вважають, що рішення США про зміну написання назви столиці України не є обов'язковим або рекомендаційним для картографічних служб інших країн, в тому числі РФ.

Про це повідомляє російське видання РБК, посилаючись на прес-службу Росреєстрі.

"Рада США з географічних найменувань поширює свою діяльність виключно на територію США", – йдеться в повідомленні.

В Росреєстрі наполягають, що в Росії найменування міста як "Киев" вживається відповідно до російського законодавства, а саме - відповідно до розпорядження президента Росії від 1995 року "Про написання назв держав - колишніх республік СРСР і їх столиць".

Українська картографічна служба з 2016 року не бере участі в роботі Росреєстру з ведення каталогу географічних найменувань країн СНД, відзначили у відомстві.

Нагадаємо: