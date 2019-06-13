В России отреагировали на KyivNotKiev
В России считают, что решение США об изменении написания названия столицы Украины не является обязательным или рекомендательным для картографических служб других стран, в том числе РФ.
Об этом сообщает российское издание РБК, ссылаясь на пресс-службу Росреестра.
"Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США", – говорится в сообщении.
В Росреестре настаивают, что в России наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством, а именно – в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств – бывших республик СССР и их столиц".
Украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ, отметили в ведомстве.
Напомним:
- 12 июня стало известно, что Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.
- В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируют обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города Киев - #KyivNotKiev. Ее уже поддержали в ряде стран.
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