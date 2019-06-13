Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России отреагировали на KyivNotKiev

Четверг, 13 июня 2019, 14:00
В России отреагировали на KyivNotKiev

В России считают, что решение США об изменении написания названия столицы Украины не является обязательным или рекомендательным для картографических служб других стран, в том числе РФ.

Об этом сообщает российское издание РБК, ссылаясь на пресс-службу Росреестра.

"Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США", – говорится в сообщении.

В Росреестре настаивают, что в России наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством, а именно – в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств – бывших республик СССР и их столиц".

Украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ, отметили в ведомстве.

Напомним:

  • 12 июня стало известно, что Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе.
  • В октябре 2018 года МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой планируют обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия города Киев - #KyivNotKiev. Ее уже поддержали в ряде стран.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Росcия
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: