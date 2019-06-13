В России отреагировали на KyivNotKiev

В России считают, что решение США об изменении написания названия столицы Украины не является обязательным или рекомендательным для картографических служб других стран, в том числе РФ.

Об этом сообщает российское издание РБК, ссылаясь на пресс-службу Росреестра.



"Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США", – говорится в сообщении.



В Росреестре настаивают, что в России наименование города как "Киев" употребляется в соответствии с российским законодательством, а именно – в соответствии с распоряжением президента России от 1995 года "О написании названий государств – бывших республик СССР и их столиц".



Украинская картографическая служба с 2016 года не участвует в работе Росреестра по ведению каталога географических наименований стран СНГ, отметили в ведомстве.

Напомним: