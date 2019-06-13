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Понад 950 людей покарали за мітинги в Нур-Султані й Алмати

Четвер, 13 червня 2019, 14:44

У Казахстані за участь у "незаконних мітингах" у Нур-Султані й Алмати суд виніс адміністративне покарання для 957 осіб, із них 670 осіб арештовано на термін від 6 до 15 діб, а 115 оштрафовано.

Про це в четвер під час брифінгу у службі центральних комунікацій повідомив начальник служби з захисту громадських інтересів Генеральної прокуратури країни Сапарбек Нурпеісов, передає казахське "Радіо Свобода".

За словами Нурпеісова, з урахуванням пом'якшуючих обставин, як, наприклад, сімейного стану, щодо 311 осіб у суди внесено апеляційні клопотання щодо зниження їм терміну арешту.

"Суд підтримав, їх звільнено. Сьогодні ще вийдуть 63 особи. Залишаться відбувати арешт у спецприйомниках 180 осіб. Їхні терміни – від 6 до 15 діб", – заявив він.

Мітинги у Казахстані, а також затримання їхніх учасників відбувалися 9 червня, у день президентських виборів, а також 10 червня і в ніч на 11 червня – проти офіційних результатів голосування та за звільнення раніше затриманих громадян.

12 червня в Алмати у районі площі Астана, де проходили попередні акції протесту, з ранку спостерігалася посилена поліцейська присутність, було проведено нові затримання громадян. Серед них, як і 9 червня, знову були співробітники ЗМІ. За оцінками, в середу в Алмати затримано не менше сотні людей.

Касим-Жомарт Токаєв, який 10 червня був оголошений переможцем виборів і 12 червня склав президентську присягу, раніше називав затримання "необхідними".

У Міністерстві внутрішніх справ Казахстану учасників акцій протесту охарактеризували як "провокаторів" і "радикально налаштовані елементи".

У Генпрокуратурі Казахстану пообіцяли "і далі припиняти порушення".

Казахстанські правозахисники вважають офіційні цифри про кількість затриманих заниженими і закликають провести незалежне розслідування дій поліції, заявляючи, що поліцейські діяли "з жорстокістю, не викликаною ситуацією, яка склалася".

Теми: Казахстанакції
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