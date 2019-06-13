Более 950 человек наказали за митинги в Нур-Султане и Алматы

В Казахстане за участие в "незаконных митингах" в Нур-Султане и Алматы суд вынес административное наказание для 957 человек, из них 670 человек арестованы на срок от 6 до 15 суток, а 115 оштрафованы.

Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры страны Сапарбек Нурпеисов, передает казахское "Радио Свобода".

По словам Нурпеисова, с учетом смягчающих обстоятельств, как, например, семейного положения, в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста.

"Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки – от 6 до 15 суток", – заявил он.

Митинги в Казахстане, а также задержания их участников происходили 9 июня, в день президентских выборов, а также 10 июня и в ночь на 11 июня – против официальных результатов голосования и за освобождение ранее задержанных граждан.

12 июня в Алматы в районе площади Астана, где проходили предыдущие акции протеста, с утра наблюдалось усиленное полицейское присутствие, были произведены новые задержания граждан. Среди них, как и 9 июня, вновь были сотрудники СМИ. По оценкам, в среду в Алматы задержано не менее сотни людей.

Касым-Жомарт Токаев, 10 июня объявленный победителем выборов и 12 июня принесший президентскую присягу, ранее называл задержания "необходимыми".

В Министерстве внутренних дел Казахстана участников акций протеста охарактеризовали как "провокаторов" и "радикально настроенные элементы".

В Генпрокуратуре Казахстана пообещали "и далее пресекать нарушения".

Казахстанские правозащитники считают официальные цифры о числе задержанных заниженными и призывают провести независимое расследование действий полиции, заявляя, что полицейские действовали "с жестокостью, не вызванной сложившейся ситуацией".