Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Более 950 человек наказали за митинги в Нур-Султане и Алматы

Четверг, 13 июня 2019, 14:44

В Казахстане за участие в "незаконных митингах" в Нур-Султане и Алматы суд вынес административное наказание для 957 человек, из них 670 человек арестованы на срок от 6 до 15 суток, а 115 оштрафованы.

Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций сообщил начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры страны Сапарбек Нурпеисов, передает казахское "Радио Свобода".

По словам Нурпеисова, с учетом смягчающих обстоятельств, как, например, семейного положения, в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства по снижению им срока ареста.

"Суд поддержал, они освобождены. Сегодня еще выйдут 63 лица. Останутся отбывать арест в спецприемниках 180 человек. Их сроки – от 6 до 15 суток", – заявил он.

Митинги в Казахстане, а также задержания их участников происходили 9 июня, в день президентских выборов, а также 10 июня и в ночь на 11 июня – против официальных результатов голосования и за освобождение ранее задержанных граждан.

12 июня в Алматы в районе площади Астана, где проходили предыдущие акции протеста, с утра наблюдалось усиленное полицейское присутствие, были произведены новые задержания граждан. Среди них, как и 9 июня, вновь были сотрудники СМИ. По оценкам, в среду в Алматы задержано не менее сотни людей.

Касым-Жомарт Токаев, 10 июня объявленный победителем выборов и 12 июня принесший президентскую присягу, ранее называл задержания "необходимыми".

В Министерстве внутренних дел Казахстана участников акций протеста охарактеризовали как "провокаторов" и "радикально настроенные элементы".

В Генпрокуратуре Казахстана пообещали "и далее пресекать нарушения".

Казахстанские правозащитники считают официальные цифры о числе задержанных заниженными и призывают провести независимое расследование действий полиции, заявляя, что полицейские действовали "с жестокостью, не вызванной сложившейся ситуацией".

Темы: Казахстанакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Казахстан
Путин позвонил также Токаеву, но тот ответил, что все происходящее − внутреннее дело России
Токаев − на предложение Лукашенко вступить в союзное государство: Оценил шутку
Уже и ядерное оружие на двоих − Токаев заявил, что Путин и Лукашенко создали проблему
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: