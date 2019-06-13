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У Києві двічі перекриватимуть проспект Перемоги

Четвер, 13 червня 2019, 14:49

У Київській міській державній адміністрації заявили, що через реконструкцію Шулявського шляхопроводу у столиці найближчим часом будуть перекривати проспект Перемоги.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що перекривати проспект Перемоги для встановлення прогонових частин мосту планують двічі, на короткі терміни, коли рух транспорту буде найменший – у вихідні.

"Так, перше перекриття планують вже наступного тижня, коли встановлять перший прогін. Чергове перекриття відбудеться за півтора місяці. Попередньо киян повідомлять про відповідні зміни руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всього встановлять 5 прогонів нового мосту.

Нагадаємо:

  • Раніше у КП "Київпастранс" повідомляли, що Шулявський шляхопровід буде повністю перекрито 16 березня у зв’язку із реконструкцією, рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями.
  • До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
  • Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.
  • У липні 2018 року КМДА затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана, який передбачає будівництво транспортної розв'язки з трьома з'їздами.
  • Загальна кошторисна вартість будівництва станом на червень 2018 року становила 830 мільйонів гривень.
  • У серпні 2018-го у КМДА повідомили, що проект реконструкції Шулявського шляхопроводу із реверсивним розподільним кільцем, відомий як "розв’язка Петрука", було відхилено через невідповідність чинним державним будівельним нормам.
  • За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".
  • У листопаді 2018 року КМДА звернулася до уряду з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії "Північно-український будівельний альянс" для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.

Українська правда
Теми: Київ
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