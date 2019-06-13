У Києві двічі перекриватимуть проспект Перемоги

У Київській міській державній адміністрації заявили, що через реконструкцію Шулявського шляхопроводу у столиці найближчим часом будуть перекривати проспект Перемоги.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що перекривати проспект Перемоги для встановлення прогонових частин мосту планують двічі, на короткі терміни, коли рух транспорту буде найменший – у вихідні.

"Так, перше перекриття планують вже наступного тижня, коли встановлять перший прогін. Чергове перекриття відбудеться за півтора місяці. Попередньо киян повідомлять про відповідні зміни руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всього встановлять 5 прогонів нового мосту.

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