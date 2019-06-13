В Киеве дважды будут перекрывать проспект Победы

В Киевской городской государственной администрации заявили, что из-за реконструкции Шулявского путепровода в столице в ближайшее время будут перекрывать проспект Победы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что перекрывать проспект Победы для установления пролетных частей моста планируют дважды, на короткие сроки, когда движение транспорта будет наименьшее - в выходные.

"Так, первое перекрытие планируют уже на следующей неделе, когда установят первый прогон. Очередное перекрытие состоится через полтора месяца. Предварительно киевлянам сообщат о соответствующих изменениях движения транспорта", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего установят 5 прогонов нового моста.

Напомним: