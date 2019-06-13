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В Киеве дважды будут перекрывать проспект Победы

Четверг, 13 июня 2019, 14:49

В Киевской городской государственной администрации заявили, что из-за реконструкции Шулявского путепровода в столице в ближайшее время будут перекрывать проспект Победы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что перекрывать проспект Победы для установления пролетных частей моста планируют дважды, на короткие сроки, когда движение транспорта будет наименьшее - в выходные.

"Так, первое перекрытие планируют уже на следующей неделе, когда установят первый прогон. Очередное перекрытие состоится через полтора месяца. Предварительно киевлянам сообщат о соответствующих изменениях движения транспорта", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего установят 5 прогонов нового моста.

Напомним: 

  • Ранее в КП "Киевпастранс" сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам. 
  • До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению. 
  • Шулявский мост частично обрушился27 февраля 2017 года. 
  • В июле 2018 года КГГА утвердила проектреконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
  • Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составила 830 миллионов гривен. 
  • В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонениз-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтироватькиевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем – известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
  • В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплатусредств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.

Украинская правда
Темы: Киев
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