В Киеве дважды будут перекрывать проспект Победы
В Киевской городской государственной администрации заявили, что из-за реконструкции Шулявского путепровода в столице в ближайшее время будут перекрывать проспект Победы.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что перекрывать проспект Победы для установления пролетных частей моста планируют дважды, на короткие сроки, когда движение транспорта будет наименьшее - в выходные.
"Так, первое перекрытие планируют уже на следующей неделе, когда установят первый прогон. Очередное перекрытие состоится через полтора месяца. Предварительно киевлянам сообщат о соответствующих изменениях движения транспорта", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего установят 5 прогонов нового моста.
Напомним:
- Ранее в КП "Киевпастранс" сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам.
- До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению.
- Шулявский мост частично обрушился27 февраля 2017 года.
- В июле 2018 года КГГА утвердила проектреконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
- Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составила 830 миллионов гривен.
- В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонениз-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
- По данным расследования программы "Схемы", право ремонтироватькиевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем – известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
- В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплатусредств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривен.
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