Слідчі закінчили розслідування неправдивої декларації Труханова

Слідчі закінчили досудове розслідування у справі одеського мера Геннадія Труханова, обвинуваченого у недостовірному декларуванні.

Про це у четвер повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"За процесуального керівництва САП детективами НАБУ закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Одеського міського голови Геннадія Труханова, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України", - сказано у повідомленні.

"13 червня 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надали Геннадію Труханову та його захисникам копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування", - заявили в САП.

Наразі обвинувальний акт передається до суду для розгляду по суті.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що суб’єктом декларування у деклараціях за 2015 та 2016 роки подано завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно", - повідомляє САП.

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