Следователи закончили расследование ложной декларации Труханова

Следователи закончили досудебное расследование по делу одесского мэра Геннадия Труханова, обвиняемого в недостоверном декларировании доходов.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"За процессуального руководства САП детективами НАБУ закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Одесского городского головы Геннадия Труханова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - сказано в сообщении.

"13 июня 2019 прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставили Геннадия Труханова и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования", - заявили в САП.

Сейчас обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу.

"Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно", - сообщает САП .

Напомним: