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Следователи закончили расследование ложной декларации Труханова

Четверг, 13 июня 2019, 16:10

Следователи закончили досудебное расследование по делу одесского мэра Геннадия Труханова, обвиняемого в недостоверном декларировании доходов.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"За процессуального руководства САП детективами НАБУ закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Одесского городского головы Геннадия Труханова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - сказано в сообщении.

"13 июня 2019 прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры предоставили Геннадия Труханова и его защитникам копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования", - заявили в САП.

Сейчас обвинительный акт передается в суд для рассмотрения по существу.

"Досудебным расследованием установлено, что субъектом декларирования в декларациях 2015 и 2016 годы представлены заведомо недостоверные сведения в отношении имущества и других объектов декларирования, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн грн и 18 млн грн соответственно", - сообщает САП .

Напомним:

  • Санкция ст. 366-1 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
  • Труханов также является обвиняемым по так называемому делу "Краян" о хищении 90 млн грн при продаже завода.

Темы: ТрухановОдессадекларации
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