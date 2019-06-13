Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Слузі народу" розповіли про структуру штабу

Четвер, 13 червня 2019, 20:37

Передвиборча кампанія "Слуги народу" складається з трьох великих блоків.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів голова штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко.

"Перший блок – це змістова історія, програма, яку курує ідеолог нашої партії та президентської кампанії Руслан Стефанчук", - сказав Корнієнко.

"Є технологічна частина штабу, але з причин безпеки ми цих людей не світимо, адже вони фактично будуть займатися куруванням мажоритарних кампаній. Ми всі знаємо, що в Україні це непроста історія", - зазначив він.

За його словами, третій блок – це діджитал, за який відповідає Михайло Федоров.

"Буде потужна історія з місцевими діджитал-кампаніями, де все робитиметься децентралізовано, на місцях", - додав політик.

Крім того, голова штабу розповів, що запрацює повноцінний прес-офіс на чолі з Євгенією Кравчук, а прес-секретарем партії стане Тетяна Циба.

Нагадаємо:

  • За останніми соцдослідженнями, понад 47% українців уже визначилися з рішенням голосувати за партію Володимира Зеленського.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народувибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні сніжитиме, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
Усі новини...
Реклама: