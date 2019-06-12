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Вибори Ради: "Голос" стає популярнішим, рейтинг партії Гриценка падає

Середа, 12 червня 2019, 17:27
Вибори Ради: Голос стає популярнішим, рейтинг партії Гриценка падає

На позачергових виборах у Верховну Раду шанси "Громадянської позиції" потрапити до парламенту знизилися, а партії "Голос" - перевалили за 6%.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" за період з 6 по 9 червня.

Зазначається, що долають прохідний бар’єр "Слуга народу" (47,5%), "Опозиційна платформа – За життя" (10,4%), "Європейська Солідарність" (7,9%), "Батьківщина" (7,5%) та партія "Голос" (6,4%).

 

У попередньому опитуванні, яке проходило з 29 травня по 3 червня, партію Святослава Вакарчука готові були підтримати 5,6%.

Водночас, кількість виборців за "Громадянську позицію", порівняно з попереднім опитуванням, знизилася з 3% до 2,4%.

Всього по Україні було опитано 2000 респондентів віком від 18 років методом особистого інтерв’ю. Вибірка репрезентативна для всієї України. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо:

  • Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології з 26 травня по 7 червня, "Голос" підтримують 5,6%, "Громадянську позицію" - 1,8%.

Українська правда

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Теми: опитуваннявибори
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