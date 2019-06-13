Гриценко звинувачує поліцейських у жорстокому побитті соратника

Лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко звинувачує поліцейських у побитті свого соратника у Вінниці Олександра Комарніцького.

Про це він написав у четвер на своїй сторінці в Facebook, не повідомивши, коли саме побили партійця.

"Олександр Комарніцький, наш партієць з Вінниці, спокійна врівноважена людина. Яку місцеві поліцейські по-звірячому побили прямо на автобусній зупинці. Кулаками і ногами по голові. Численні переломи черепа, перебуває у реанімації без ознак свідомості", - стверджує Гриценко.

За його словами, чоловіка побили за те, що поліцейські "хотіли прямо з вулиці залучити його понятим нібито у якійсь справі про вилучення у когось зброї, а Олександр відмовився, бо не мав до того жодного стосунку і поспішав додому за годину до півночі".

Лідер "Громадянської позиції" додав, що, за твердженням поліцейських, Комарніцький їм погрожував і хотів побити. Однак Гриценко в це не вірить, бо знає соратника як спокійну відповідальну людину.

Він додав, що Державне бюро розслідувань порушило справу проти поліцейських.

Разом з тим, поліція Вінницької області 12 червня повідомила, що за фактом травмування чоловіка під час конфлікту з поліцейським проводиться службове розслідування.

"11 червня близько 23 години під час документування вчинення правопорушення, а саме факту незаконного зберігання гранати РГД-5 жителем м. Вінниці, оперуповноважений сектору кримінальної поліції Київського відділення поліції звернувся до перехожого з проханням бути присутнім в якості понятого. У відповідь чоловік відреагував агресивно та спровокував конфлікт, в ході якого він отримав тілесні ушкодження", - стверджують у поліції.

За її версією, поліцейський надав потерпілому невідкладну медичну допомогу та викликав швидку для подальшої його госпіталізації.

Зазначається, що на місце події виїжджало керівництво ГУНП, працівники інспекції з особового складу УКЗ ГУНП та ДВБ у Вінницькій області.

"Наразі за цим фактом проводиться службове розслідування. Працівник сектору кримінальної поліції та керівник Київського відділення поліції відсторонені від виконання службових обов’язків на період проведення розслідування. Інформація про подію направлена до Державного бюро розслідувань", - додали в поліції.

У свою чергу, в Державному бюро розслідувань повідомили, що слідчими теруправління ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого необережного нанесення тяжкого тілесного ушкодження працівником поліції під час несення служби (ст. 128 Кримінального кодексу України).

"За попередньою інформацією, подія трапилася 11 червня 2019 року близько 23 години у м. Вінниця. Працівник Київського відділення поліції Вінницького ВП, перебуваючи на службі, запропонував громадянину бути присутнім у якості понятого під час проведення слідчих дій. Однак, громадянин спровокував конфлікт із працівником поліції та намагався вступити з правоохоронцем в сутичку", - йдеться в повідомлені.

У ДБР додали, що в результаті конфлікту поліцейський відштовхнув громадянина, й він упав на асфальтне покриття й отримав тілесні ушкодження. Після цього громадянин був доставлений і госпіталізований до міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги з численними черепно-мозковими травмами.

"Тривають невідкладні слідчі дії. У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до двох років", - зазначили в ДБР.