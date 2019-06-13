Гриценко обвиняет полицейских в жестоком избиении соратника

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обвиняет полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого.

Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook, не указав, когда именно избили партийца.

"Александр Комарницкий, наш партиец из Винницы, спокойный уравновешенный человек. Которого местные полицейские зверски избили прямо на автобусной остановке. Кулаками и ногами по голове. Многочисленные переломы черепа, находится в реанимации без признаков сознания", - утверждает Гриценко.

По его словам, мужчину избили за то, что полицейские "хотели прямо с улицы привлечь его понятым якобы в каком-то деле об изъятии у кого-то оружия, а Александр отказался, потому что не имел к тому никакого отношения и спешил домой за час до полуночи".

Лидер "Гражданской позиции" добавил, что, по утверждению полицейских, Комарницкий им угрожал и хотел избить. Однако Гриценко в это не верит, потому что знает соратника как спокойного ответственного человека.

Он добавил, что Государственное бюро расследований возбудило дело против полицейских.

Вместе с тем, полиция Винницкой области 12 июня сообщила, что по факту травмирования мужчины во время конфликта с полицейским проводится служебное расследование.

"11 июня около 23 часов во время документирования совершения правонарушения, а именно факта незаконного хранения гранаты РГД-5 жителем г. Винница, оперуполномоченный сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции обратился к прохожему с просьбой присутствовать в качестве понятого. В ответ мужчина отреагировал агрессивно и спровоцировал конфликт, в ходе которого он получил телесные повреждения", - утверждают в полиции.

По ее версии, полицейский оказал пострадавшему неотложную медицинскую помощь и вызвал скорую для дальнейшей его госпитализации.

Отмечается, что на место происшествия выезжало руководство ГУНП, работники инспекции по личному составу УКЗ ГУНП и ДВБ в Винницкой области.

"По данному факту проводится служебное расследование. Работник сектора криминальной полиции и руководитель Киевского отделения полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей на период проведения расследования. Информация о происшествии направлена ​​в Государственное бюро расследований", - добавили в полиции.

В свою очередь, в Государственном бюро расследований сообщили, что следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительной информации, происшествие случилось 11 июня 2019 года около 23 часов в г. Винница. Работник Киевского отделения полиции Винницкого ОП, находясь на службе, предложил гражданину присутствовать в качестве понятого при проведении следственных действий. Однако гражданин спровоцировал конфликт с работником полиции и пытался вступить с правоохранителем в драку", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что в результате конфликта полицейский оттолкнул гражданина, и он упал на асфальтовое покрытие и получил телесные повреждения. После этого гражданин был доставлен и госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с многочисленными черепно-мозговыми травмами.

"Продолжаются неотложные следственные действия. В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до двух лет", - отметили в ГБР.