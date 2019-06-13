На шахті Донеччини за день загинуло двоє гірників

12 червня на шахті у Покровську на Донеччині загинули два гірники.

Про це повідомляє у четвер прокуратура Донецької області.

"Під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, які призвели до загибелі двох гірників на території Приватного акціонерного товариства "Шахтоуправління Покровське", - йдеться в повідомленні.

Установлено, що 12 червня, приблизно о 14:20, під час доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави одним з елементів секції механізованого кріплення, підвішеної до дизелевозу, притиснуло до стіни 36-річного гірника, який саме контролював зазначений процес.

"Отримавши відкриту рану правої пахової області з ушкодженням нервового судинного пучка, відкритий перелом кісток тазу, потерпілий помер на місці", - повідомили в прокуратурі.

Крім того, того ж дня, приблизно о 20:30, 41-річний гірник, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєру на 12 південному конвеєрному штреці, потрапив під конвеєрну дробарку. Отримані чоловіком численні травми також виявились смертельними.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272 КК України.