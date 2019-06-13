На шахте Донецкой области за день погибли два горняка

12 июня на шахте в Покровске Донецкой области погибли два горняка.

Об этом сообщает в четверг прокуратура Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели двух горняков на территории частного акционерного общества "Шахтоуправление Покровское", - говорится в сообщении.

Установлено, что 12 июня, примерно в 14:20, во время доставки дизелевозом материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы одним из элементов секции механизированной крепи, подвешенной к дизелевозу, прижало к стене 36-летнего горняка, который контролировал этот процесс.

"Получив открытую рану правой паховой области с повреждением нервного сосудистого пучка, открытый перелом костей таза, потерпевший скончался на месте", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в тот же день, примерно в 20:30, 41-летний горняк, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера на 12 южном конвейерном штреке, попал под конвейерную дробилку. Полученные мужчиной многочисленные травмы также оказались смертельными.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК Украины.