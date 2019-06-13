Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На шахте Донецкой области за день погибли два горняка

Четверг, 13 июня 2019, 21:36

12 июня на шахте в Покровске Донецкой области погибли два горняка.

Об этом сообщает в четверг прокуратура Донецкой области.

"Под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которые привели к гибели двух горняков на территории частного акционерного общества "Шахтоуправление Покровское", - говорится в сообщении.

Установлено, что 12 июня, примерно в 14:20, во время доставки дизелевозом материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы одним из элементов секции механизированной крепи, подвешенной к дизелевозу, прижало к стене 36-летнего горняка, который контролировал этот процесс.

"Получив открытую рану правой паховой области с повреждением нервного сосудистого пучка, открытый перелом костей таза, потерпевший скончался на месте", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, в тот же день, примерно в 20:30, 41-летний горняк, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера на 12 южном конвейерном штреке, попал под конвейерную дробилку. Полученные мужчиной многочисленные травмы также оказались смертельными.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК Украины.

Украинская правда
Темы: шахтыДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
шахты
В шахте Павлограда произошел взрыв, трое в больнице
На шахте в Словакии произошло возгорание метана, среди пострадавших есть украинец
Угледар до и после. Неизвестная история города, о котором Украина и мир узнали благодаря войне. Аудиоверсия
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: