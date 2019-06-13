Діджитал-стратег, який працював на Порошенка, перейшов до Вакарчука

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Четвер, 13 червня 2019, 22:33
Ярослав Ведмідь
Українська школа політичних студій

Засновник і керівник цифрової агенції Postmen, яка співпрацювала з екс-президентом Петром Порошенком під час президентської виборчої кампанії, Ярослав Ведмідь очолив діджитал-напрямок у партії Святослава Вакарчука "Голос" на виборах до парламенту.

Про це він розповів в ефірі радіо "Аристократи" у четвер.

За його словами, агенція раніше співпрацювала з різними політичними силами.

"Але, розуміючи що кампанія "Голосу" буде вимагати мого повного занурення… я персонально перейшов на сторону штабу, чого не робив ніколи, щоб сформувати цифровий підрозділ всередині команди", - розповів Ведмідь.

При цьому, за його словами, Postmen вийшов із контрактів із партією Петра Порошенка "Європейська солідарність".

"У цій кампанії (парламентській – ред.) це буде єдиний проект, до якого ми залучені. Ми вийшли з контрактів із командою Порошенка і "Європейської солідарності". І це певною мірою зняло всі питання по конфліктах інтересів і дозволяє на 200% зараз мені персонально сконцентруватися на цій політичній історії", - сказав Ведмідь.

Українська правда

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Теми: вибори Вакарчук Голос Порошенко


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