Диджитал-стратег, который работал на Порошенко, перешел к Вакарчуку

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Четверг, 13 июня 2019, 22:33

Основатель и руководитель цифрового агентства Postmen, которое сотрудничало с экс-президентом Петром Порошенко во время президентской избирательной кампании, Ярослав Ведмидь возглавил диджитал-направление в партии Святослава Вакарчука "Голос" на выборах в парламент.

Об этом он рассказал в эфире радио "Аристократы" в четверг.

По его словам, агентство ранее сотрудничало с различными политическими силами.

"Но, понимая, что кампания "Голоса" будет требовать моего полного погружения... я персонально перешел на сторону штаба, чего не делал никогда, чтобы сформировать цифровое подразделение внутри команды", - рассказал Ведмидь.

При этом, по его словам, Postmen вышел из контрактов с партией Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"В этой кампании (парламентской - ред.) это будет единственный проект, в который мы вовлечены. Мы вышли из контрактов с командой Порошенко и "Европейской солидарности". И это в определенной степени сняло все вопросы по конфликтам интересов и позволяет на 200% сейчас мне персонально сконцентрироваться на этой политической истории", - сказал Ведмидь.

Украинская правда

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Темы: виборы Вакарчук Голос Порошенко


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