Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Диджитал-стратег, который работал на Порошенко, перешел к Вакарчуку

Четверг, 13 июня 2019, 22:33
Ярослав Ведмидь
Українська школа політичних студій

Основатель и руководитель цифрового агентства Postmen, которое сотрудничало с экс-президентом Петром Порошенко во время президентской избирательной кампании, Ярослав Ведмидь возглавил диджитал-направление в партии Святослава Вакарчука "Голос" на выборах в парламент.

Об этом он рассказал в эфире радио "Аристократы" в четверг.

По его словам, агентство ранее сотрудничало с различными политическими силами.

"Но, понимая, что кампания "Голоса" будет требовать моего полного погружения... я персонально перешел на сторону штаба, чего не делал никогда, чтобы сформировать цифровое подразделение внутри команды", - рассказал Ведмидь.

При этом, по его словам, Postmen вышел из контрактов с партией Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"В этой кампании (парламентской - ред.) это будет единственный проект, в который мы вовлечены. Мы вышли из контрактов с командой Порошенко и "Европейской солидарности". И это в определенной степени сняло все вопросы по конфликтам интересов и позволяет на 200% сейчас мне персонально сконцентрироваться на этой политической истории", - сказал Ведмидь.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВакарчукГолосПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: