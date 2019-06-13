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У партії Зеленського назвали союзників і конкурентів

Четвер, 13 червня 2019, 23:00
У партії Зеленського назвали союзників і конкурентів

Партія Володимира Зеленського "Слуга народу" не сприймає жодну зі "старих політсил" за свого союзника, а з партією "Голос" Святослава Вакарчука - "за одне і теж".

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів очільник штабу, сьомий номер у списку партії, Олександр Корнієнко.

На його думку, "Слуга народу" перетинається з "Голосом" "у деяких регіонах на Заході, трохи в Києві".

"Але ми не вважаємо їх своїми конкурентами, тому що ми за одне і те ж. От на Сході у нас конкуренти "Опоблок" і "За життя" ", - пояснив політик.

При цьому він зауважив, що можливість коаліції з "Голосом" іще треба обговорювати.

"Треба обговорювати, чи може вона бути. Для початку треба подивитися, хто зареєструється, тому що не все зрозуміло", - сказав Корнієнко.

Крім того, за його словами, союз із партією "Сила і честь" також можливий.

"Смешка можна віднести до нових сил. Його партія раніше брала участь у виборах, але в його списку є нові спеціалісти", - зазначив голова штабу.

За словами Корнієнка, позиція його партії стосовно "старих сил", як-от "Опоблоку", "За життя" і "Батьківщини", а саме не утворювати з ними союзу, не змінилася.

"Раніше Володимир Зеленський уже заявляв, що з подібними силами союзів не буде. Він говорив про всі старі політсили. Ця позиція у партії зберігається", - зазначив він.

Нагадаємо:

  • За останніми соцдослідженнями, понад 47% українців уже визначилися з рішенням голосувати за партію Володимира Зеленського.

Українська правда

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Теми: Слуга народувибори
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