Замглавы АП: Не та ситуация, чтобы президент ездил на велосипеде

Заместитель главы Администрации президента и один из сценаристов сериала "Слуга народа" Юрий Костюк уверяет, что фильм не создавался как политтехнология и считает несвоевременной возможность передвижения президента на велосипеде.

Об этом он сказал в комментарии Громадському.

"С точки зрения политтехнологий... мы никогда не закладывали туда (в сериал "Слуга народа" - ред.) политическую технологию. Когда выходил сериал в 2015 году, никто не думал, что Владимир Зеленский станет президентом и сериал делался не для этого. Это полностью я могу вас заверить", - сказал Костюк.

В то же время он признал влияние фильма на результаты президентских выборов в Украине.

По словам чиновника, украинцам не стоит надеяться, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время начнет ездить на велосипеде, как его герой в сериале.

"Мы понимаем, что сейчас у нас не та ситуация в стране, когда президент может себе позволить ездить на велосипеде. Но это такая мечта, символ того, что и президент и любые другие политики должны быть простыми, ближе к народу. Не обязательно для этого ездить маршруткой каждый день. В кино это просто послание, что должна меняться философия... Этим мы попали в ожидания людей", - считает Костюк.