В Оманській затоці сталися вибухи на танкерах з нафтою, США звинувачують Іран

В Оманській затоці на двох нафтових танкерах сталися вибухи, один з них горить. США звинувачують Іран в нападі на судна.

Про це пише Reuters.

"За оцінками уряду Сполучених Штатів, Ісламська Республіка Іран несе відповідальність за напади, які сталися сьогодні в Оманській затоці", - заявив державний секретар США Майк Помпео.

"Ця оцінка заснована на розвідувальних даних, використаній зброї, рівні досвіду, необхідного для виконання операції, недавніх аналогічних іранських нападах на судноплавство і на той факт, що жодна проксі-група, що діє в цьому районі, не має ресурсів і навичок для дій з таким високим ступенем складності", - сказав Помпео.

Він також звинуватив Тегеран у тому, що він стояв за аналогічною атакою на чотири танкера в тому ж районі, яка відбулась 12 травня.

За словами джерела, на одному з танкерів, ймовірно, вибухнула магнітна міна. Корабель Front Altair, що належить Норвегії, загорівся, екіпаж був евакуйований.

Другий танкер Kokuka Courage, що належить японцям, за даними фірми,яка зафрахтувала корабель, ймовірно постраждав від пострілу торпедою. Екіпаж також був евакуйований.

Однак, агентство Reuters, посилаючись на джерело, повідомляє, що під час нападу торпеди не використовувалися. На борту японського танкера було виявлено, пристрій, який не розірвався, і який, імовірно, є міною.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за напади. Аналітики застерегли від поспішних висновків про винуватця, заявивши, що цілком можливо, що Іран міг їх здійснити, але також, хтось інший міг це зробити, щоб дискредитувати Тегеран.

Міністр закордонних справ Ірану Мухаммед Джавад Заріф назвав інциденти "підозрілими" в Твіттері і закликав до регіонального діалогу. Тегеран заперечує відповідальність за напад, здійснений 12 травня.