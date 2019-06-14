В Оманском заливе произошли взрывы на танкерах с нефтью, США обвиняют Иран

В Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них горит. США обвиняют Иран в нападении на суда.

Об этом пишет Reuters.

"По оценкам правительства Соединенных Штатов, Исламская Республика Иран несет ответственность за нападения, которые произошли сегодня в Оманском заливе", - заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Эта оценка основана на разведывательных данных, используемом оружии, уровне опыта, необходимого для выполнения операции, недавних аналогичных иранских нападениях на судоходство и на тот факт, что ни одна прокси-группа, действующая в этом районе, не располагает ресурсами и навыками для действий с такой высокой степенью сложности", - сказал Помпео.

Он также обвинил Тегеран в том, что он стоял за аналогичной атакой на четыре танкера в том же районе, совершенной 12 мая.

По словам источника, на одном из танкеров, вероятно, взорвалась магнитная мина. Принадлежащий Норвегии корабль Front Altair загорелся, экипаж был эвакуирован.

Второй танкер Kokuka Courage, принадлежащий японцам, по данным фирмы зафрахтовавшей корабль, вероятно пострадал от выстрела торпедой. Экипаж также был эвакуирован.

Однако, агентство Reuters, ссылаясь на источник, сообщает, что при нападении торпеды не использовались. На борту японского танкера было обнаружено неразорвавшееся устройство, предположительно являющееся миной.

Никто не взял на себя ответственность за нападения. Аналитики предостерегли от поспешных выводов о виновнике, заявив, что вполне возможно, что Иран мог их осуществить, но также, кто-то другой мог это сделать, чтобы дискредитировать Тегеран.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" в Твиттере и призвал к региональному диалогу. Тегеран отрицает ответственность за нападение совершенное 12 мая.