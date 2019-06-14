Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Оманском заливе произошли взрывы на танкерах с нефтью, США обвиняют Иран

Пятница, 14 июня 2019, 03:30

В Оманском заливе на  двух нефтяных танкерах произошли взрывы, один из них горит. США обвиняют Иран в нападении на суда.

Об этом пишет Reuters.

"По оценкам правительства Соединенных Штатов, Исламская Республика Иран несет ответственность за нападения, которые произошли сегодня в Оманском заливе", - заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"Эта оценка основана на разведывательных данных, используемом оружии, уровне опыта, необходимого для выполнения операции, недавних аналогичных иранских нападениях на судоходство и на тот факт, что ни одна прокси-группа, действующая в этом районе, не располагает ресурсами и навыками для действий с такой высокой степенью сложности", - сказал Помпео.

Он также обвинил Тегеран в том, что он стоял за аналогичной атакой на четыре танкера в том же районе, совершенной 12 мая.

По словам источника, на одном из танкеров, вероятно, взорвалась магнитная мина. Принадлежащий Норвегии корабль Front Altair загорелся, экипаж был эвакуирован.

Второй танкер Kokuka Courage, принадлежащий японцам, по данным фирмы зафрахтовавшей корабль, вероятно пострадал от выстрела торпедой. Экипаж также был эвакуирован.

Однако, агентство Reuters, ссылаясь на источник, сообщает, что при нападении торпеды не использовались. На борту японского танкера было обнаружено неразорвавшееся устройство, предположительно являющееся миной.

Никто не взял на себя ответственность за нападения. Аналитики предостерегли от поспешных выводов о виновнике, заявив, что вполне возможно, что Иран мог их осуществить, но также, кто-то другой мог это сделать, чтобы дискредитировать Тегеран.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф назвал инциденты "подозрительными" в Твиттере и призвал к региональному диалогу. Тегеран отрицает ответственность за нападение совершенное 12 мая.

Темы: ИранСШАнефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Иран
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: