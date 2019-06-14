Болтон: Обрання Зеленського створює нову можливість для миру й поліпшення відносин РФ і США

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П'ятниця, 14 червня 2019, 08:08

Радник президента США з питань безпеки Джон Болтон вважає, що обрання президентом України Володимира Зеленського створює нову можливість для мирного врегулювання ситуації на сході України.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми зустрічалися з послом Волкером (Курт Волкер, представник США з питань України – ред.) для обговорення переговорів стосовно України. І зійшлися на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі – ключовий крок до поліпшення відносин між США і Росією", – повідомив Болтон.

Він також додав, що "дуже важливо, щоб Росія виконала свою частину і серйозно опікувалася" цим питанням.

Посол України в Вашингтоні Валерій Чалий прогнозує, що візит президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можливі після дострокових парламентських виборів у липні.

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Теми: США Донбас Росія Зеленський вибори


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