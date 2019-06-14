Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Обрання Зеленського створює нову можливість для миру і відносин із РФ – Болтон

П'ятниця, 14 червня 2019, 08:08
Обрання Зеленського створює нову можливість для миру і відносин із РФ – Болтон

Радник президента США з питань безпеки Джон Болтон вважає, що обрання президентом України Володимира Зеленського створює нову можливість для мирного врегулювання ситуації на сході України.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми зустрічалися з послом Волкером (Курт Волкер, представник США з питань України – ред.) для обговорення переговорів стосовно України. І зійшлися на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі – ключовий крок до поліпшення відносин між США і Росією", – повідомив Болтон.

Він також додав, що "дуже важливо, щоб Росія виконала свою частину і серйозно опікувалася" цим питанням.

Посол України в Вашингтоні Валерій Чалий прогнозує, що візит президента України Володимира Зеленського до США та його зустріч із Дональдом Трампом можливі після дострокових парламентських виборів у липні.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАДонбасРосіяЗеленськийвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
США
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
Останні новини
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні сніжитиме, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
Усі новини...
Реклама: