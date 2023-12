Радник президента США з питань безпеки Джон Болтон вважає, що обрання президентом України Володимира Зеленського створює нову можливість для мирного врегулювання ситуації на сході України.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні ми зустрічалися з послом Волкером (Курт Волкер, представник США з питань України – ред.) для обговорення переговорів стосовно України. І зійшлися на думці, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для просування миру на Донбасі – ключовий крок до поліпшення відносин між США і Росією", – повідомив Болтон.

Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM