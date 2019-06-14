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Избрание Зеленского создает новую возможность для мира и отношений с РФ – Болтон

Пятница, 14 июня 2019, 08:08
Избрание Зеленского создает новую возможность для мира и отношений с РФ – Болтон

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новую возможность для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Об этом он заявил в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы встречались с послом Волкером (Курт Волкер, представитель США по вопросам Украины – ред.) для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе – ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией", – написал Болтон.

Он также добавил, что "очень важно, чтобы Россия выполнила свою часть и серьезно занималась" этим вопросом.

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый прогнозирует, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом возможны после досрочных парламентских выборов в июле.

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Темы: СШАДонбассРосcияЗеленскийвиборы
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