Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новую возможность для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Об этом он заявил в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы встречались с послом Волкером (Курт Волкер, представитель США по вопросам Украины – ред.) для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе – ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией", – написал Болтон.

Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM — John Bolton (@AmbJohnBolton) 13 червня 2019 р.

Он также добавил, что "очень важно, чтобы Россия выполнила свою часть и серьезно занималась" этим вопросом.

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый прогнозирует, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом возможны после досрочных парламентских выборов в июле.