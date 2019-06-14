Болтон: Избрание Зеленского создает новую возможность для мира и улучшения отношений РФ и США

805 просмотров
Пятница, 14 июня 2019, 08:08

Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон считает, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новую возможность для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Об этом он заявил в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня мы встречались с послом Волкером (Курт Волкер, представитель США по вопросам Украины – ред.) для обсуждения переговоров по Украине. И сошлись во мнении, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для продвижения мира на Донбассе – ключевой шаг к улучшению отношений между США и Россией", – написал Болтон.

Он также добавил, что "очень важно, чтобы Россия выполнила свою часть и серьезно занималась" этим вопросом.

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый прогнозирует, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча с Дональдом Трампом возможны после досрочных парламентских выборов в июле.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: США Донбасс Росcия Зеленский виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
США опубликовали доказательства причастности Ирана к взрывам на танкерах 14 июня 2019, 08:07
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2" 14 июня 2019, 06:39
В Оманском заливе произошли взрывы на танкерах с нефтью, США обвиняют Иран 14 июня 2019, 03:30
Все новости
Главные новости
СМИ: В Харькове полиция проводит обыски по делу о сносе бюста Жукова
В партии Зеленского назвали союзников и конкурентов
Гриценко обвиняет полицейских в жестоком избиении соратника
Вакарчук показал первых доноров партии
Все новости
исследование

Искусственный свет во время сна может быть одним из факторов ожирения у женщин

ted

Как отличать фейк-новости и искать истину

безопасность

Осторожно, клещ: енцифалит, борелиоз и как этого избежать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів