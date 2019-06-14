США опублікували докази причетності Ірану до вибухів на танкерах

Центральне командування збройних сил США опублікувало фото і відео, які доводять, що до вибухів на двох нафтових танкерах в Оманській затоці причетні бійці Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

За даними американських військових, обидва судна перебували в міжнародних водах в Оманській затоці на відстані приблизно 10 морських миль одне від одного, коли подали сигнал лиха. Вибух на одному з них стався в 6:12 ранку за місцевим часом, а на другому о 7:00.

Корабель ВМС США USS Bainbridge знаходився приблизно в 40 морських милях від норвезького танкера Altair і після вибуху негайно почав скорочувати відстань.

Американські військові повідомили, що їхній літак спостерігав біля норвезького танкера іранський патрульний катер класу Hendijan і кілька швидкохідних човнів.

Згідно з повідомленням, моторний човен Hyundai Dubai, який врятував моряків з танкера Altair, на вимогу іранських військових передав їм врятований екіпаж.

Годиною пізніше корабель ВМС США USS Bainbridge забрав моряків з голландського буксира Coastal Ace, який врятував екіпаж японського танкера Kokuka Courageous. Моряки залишили танкер після виявлення, імовірно, другої міни, що не розірвалася, на його корпусі.

При цьому іранський патрульний катер Hendijan також намагався дістатися до буксира Coastal Ace, щоб забрати моряків, перш ніж вони були врятовані американським кораблем USS Bainbridge.

О 4:10 вечора за місцевим часом іранський патрульний катер наблизився до танкера Kokuka Courageous і американські військові зафіксували, як іранці забирають міну, що не розірвалася, з борту судна.

"США і наші партнери в регіоні вживатимуть усіх необхідних заходів для захисту себе і своїх інтересів. Сьогоднішні атаки представляють собою явну загрозу міжнародній свободі судноплавства та вільній торгівлі", - йдеться в заяві Центрального командування армії США.

"Сполучені Штати не зацікавлені в участі в новому конфлікті на Близькому Сході. Однак ми будемо захищати наші інтереси", - додали вони.

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